Манекенщица Эльза Хоск умеет стильно одеваться, поэтому во время прогулок не упускает возможности показать своим поклонникам интересный аутфит.

Ангел "Victoria's Secret" после рождения дочери не забыла о своем блоге в инстаграме, за которым следят более 6 миллионов пользователей. Знаменитая манекенщица продолжает удивлять ценителей ее стиля новыми образами.

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Модель продемонстрировала стильный весенний look, который идеально подойдет для прогулок.

Образ Эльзы Хоск

Модель надела красный вязаный свитер, украшенный розовыми и белыми нитками. Свой образ манекенщица дополнила черными шортами Isabel Marant с массивными карманами, а довершили аутфит фиолетовые сандалии Etro и красная сумка-хобо Bottega Veneta.

Ангел "Victoria's Secret" сделала свой любимый макияж, накрасив губы любимой коричневой помадой, а веки – коричневыми тенями. Новые кадры манекенщицы собрали почти 100 тысяч предпочтений.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из Instagram



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из Instagram