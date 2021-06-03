Эльза Хоск продемонстрировала эффектный летний look в белом костюме: фото

Шведская красавица и новоиспеченная мама Эльза Хоск показала многомиллионной аудитории поклонниц вариант стильного и элегантного летнего образа. Девушка позировала на камеру в белом одеянии с соблазнительными вырезами.

Эльза Хоск является одним из самых популярных "ангелов" Victoria's Secret. Девушка не только демонстрирует безупречную фигуру на подиумах, но и предстает перед камерами в обольстительном наряде и щеголяет вкусом в одежде.

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Летний look Эльзы Хоск

На днях звезда поделилась на личной странице в инстаграме эффектным кадром. Эльза позировала на фоне красивых растений. Она надела летний белый костюм, состоящий из длинной юбки и топа без рукавов. Наряд имел красивые вырезы на животе и в зоне декольте, которые добавляли образу обаяния.

Такой look модель соединила с черно-белыми босоножками на высоких каблуках. В руке красавица держала маленькую сумочку, на шею надела ожерелье, а на лицо – солнцезащитные очки. Волосы Хоск собрала в пучок сзади и довершила аутфит безупречным легким макияжем.



Летний look Эльзы Хоск / Фото из инстаграма Эльзы Хоск