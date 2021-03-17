Известная шведская модель Эльза Хоск каждый раз поражает своих поклонников стильными образами. На этот раз "ангел" Victoria's Secret появилась перед камерой в аутфите зеленых тонов, который подойдет для празднования вечеринки в честь Дня святого Патрика.

Манекенщица Эльза Хоск обожает делиться с фанами новыми образами. Шведская модель всегда выглядит стильно и показывает другим на своем примере, как можно легко соединить отдельные элементы гардероба для создания интересного образа.

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В среду, 17 марта, отмечается День святого Патрика. Этот день является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат, в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

В других странах мира и Украине этот праздник отмечают неофициально, однако тематические ирландские учреждения проводят праздничные вечеринки, на которых каждый может почувствовать себя ирландцем. По народным традициям, праздник Патрика принято встречать в зеленой одежде, ведь зеленый – это цвет весны, Ирландии и трилистника.

Идеальный аутфит для празднования ирландского праздника предложила "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.

Образ Эльзы Хоск

Манекенщица надела двухцветный джемпер Saint Laurent с белым воротником и вышитой зелеными нитками эмблемой YSL. Свой образ она дополнила трендовыми темно-зелеными шахматными брюками от Louis Vuitton с многочисленными присущими бренда монограммами.

К такому расслабленному образу Эльза выбрала белые кроссовки, а довершила аутфит зеленой объемной сумкой. Среди аксессуаров Хоск предпочла золотые часы. Свои белокурые вьющиеся волосы девушка распустила и предстала перед камерой без макияжа.