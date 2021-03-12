Шведская модель Эльза Хоск любит стильно одеваться, поэтому даже во время прогулок со своей дочкой, не упускает возможности примерить интересный аутфит.

Ангел "Victoria's Secret" после рождения дочери не забыла о своем блоге в инстаграме, за котором следят более 6 миллионов пользователей. Знаменитая модель продолжает удивлять ценителей ее стиля новыми образами.

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11 февраля Эльза Хоск стала мамой. У нее и ее избранника родилась дочь, которую назвали Тууликки Джоан. Модель часто публикует инстаграм-сториз и кадры в своем профиле с маленькой крохой, впрочем на этот раз показала прогулку с ребенком.

11 марта Эльза со своим любимым Томом Дэйли праздновали первую маленькую дату в жизни их крохи – 1 месяц со дня рождения. Подруга модели Джиджи Хадид, которая также воспитывает маленькую дочь, прислала Эльзе милый подарок для 1-месячной крохи.

В честь первого месяца после рождения Тууликки, Хоск опубликовала милые кадры на прогулке с детской коляской.

Образ Эльзы Хоск

Осенью Эльза и ее любимый оставили свои апартаменты в Нью-Йорке и переехали в солнечный Лос-Анджелес. Судя по кадрам, Эльзе и крохе здесь очень комфортно, поэтому знаменитость отправилась на прогулку возле своего особняка.

Модель надела свитер в оранжевые, розовые и белые полоски, который удачно соединила с винтажной панамой, сделанной в стиле пэчворк. Свой образ модель дополнила черными брюками Louis Vuitton с белой монограммой и черными ботинками на шнуровке.

Ангел "Victoria's Secret" сделала естественный макияж, накрасив губы любимой коричневой помадой. Новые кадры модели собрали почти 100 тысяч лайков.

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Что известно о рождении дочери Тууликки

Модель отказалась от традиционного рождения в клинике, поэтому решила рожать дома под наблюдением профессиональной акушерки. Ее беременность была с низким уровнем риска, поэтому со специалистами она составила план родов и рожала дома, в воде.

Врачи отмечают, что роды дома опасны для матери и ребенка, однако модель решилась на такой шаг. Рожала Эльза без лекарств, и в своем рассказе, который она описала в посте в инстаграме, она отметила, что ей было очень трудно, она пережила страшную боль в своей жизни.

Модель вспомнила, что потуги длились 2 часа. После большого и длительного толчка, звука и чувства, которого никогда раньше не было в ее жизни, Эльза почувствовала, как голова дочери вышла наружу.

"Я была очень рада, почувствовала невероятное облегчение. Тогда чувствовала, что все кончено. Еще один толчок и она родилась, уже лежала у меня на груди. Повсюду были кровь и жидкость, она какала на меня, искала есть. Я забыла сильнейшую боль в жизни, меня переполняли любовь, гордость, счастье. Разговаривала с ней, сказала, что горжусь", – написала Эльза Хоск.