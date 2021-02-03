Известная шведская модель Эльза Госк после рождения первенца еще долго будет упоминаться в fashion-изданиях, как самый модный беременный ангел Victoria's Secret. На новом кадре знаменитость предстала в цветочном платье длины макси и черном пальто.

Источник: инстаграм Эльзы Госк

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Госк обожает делиться с фанами новыми образами.

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Шведская модель всегда выглядит стильно и показывает другим, как можно одеваться во время беременности.

Образ Эльзы Госк

Очередную небольшую фотосъемку беременная модель устроила недалеко возле своего подворья на фоне зеленых пальм. Эльза, как всегда, позировала в стильном наряде. Она надела белое длинное летнее платье в красную розу, которое сочетала с черным пальто, придававшее особый шарм.

Аутфит модели дополняли лаковые лоферы Prada и персиковая бархатная сумка Chanel, которая сделала образ более гармоничным. Для прогулки по солнечному городу Эльза примерила черные солнцезащитные очки.

Звезда сделала легкий макияж с акцентом на губах, которые накрасила нюдовой помадой. Модель всегда демонстрирует натуральную красоту, которой покоряет поклонников.

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