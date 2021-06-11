Эльза Хоск поразила оранжевым комбинезоном из экокожи за 16 тысяч гривен: фото

Шведская модель Эльза Хоск продолжает поражать своими образами, которые стилизует сама. На новом фото она примерила необычный комбинезон из экокожи и кроп-блузу с белым воротником.

Свой новый look "ангел" Victoria's Secret создала из комбинезона с брюками-клеш от французского бренда Rowen Rose, цена которого около 16 тысяч гривен, а также оранжевой блузы того же бренда. Ее цена неизвестна, поскольку блузу, вероятно, сделали на заказ модели, ведь на сайте марки представлены только платья или рубашки с длинными рукавами. Стоит добавить, что на вещи от французской марки из коллекции весна-лето 2021 действует скидка до 50%.

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Стильная Эльза Хоск / Фото из инстаграма модели

Фотосессия Эльзы Хоск состоялась во дворе посреди густой зелени. Звездная мамочка решила не обувать босоножки или другую обувь, а позировала босой. Свое лицо она подчеркнула персиковым макияжем, а волосы собрала в хвост. Стильный look модели оценили более ста тысяч человек, среди них – Джиджи Хадид.



Эльза Хоск в вещах от Rowen Rose / Фото из инстаграма модели