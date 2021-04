Модель Эльза Хоск каждый раз появляется в интересных и довольно стильных образах. Многотысячной аудитории молодая мамочка показала непревзойденный весенний аутфит и кадр с дочкой Тууликки. Знаменитость не скрывает лица крохи и с радостью демонстрирует фотографии широкой публике.

Шведская модель всегда поражала своих поклонников безупречным вкусом. Эльза любит стильно одеваться и показывать фанатам трендовые образы. На этот раз "ангел" Victoria's Secret в очередной раз показала 6-миллионной аудитории свой look of the day.

Образ Эльзы Хоск

Перед камерой манекенщица предстала в серой майке, широких черных брюках и удлиненном жакете оверсайз с массивными наплечниками. Изделие модель выбрала непростое. Эльза примерила комбинированный жакет в клетку виши коричневого цвета и мелкую клетку горчичного цвета. Дополнили такой стильный образ черные кеды.

Свой образ Эльза довершила молочной панамой со шнурком от французского бренда Jacquemus. Белокурые волосы Хоск распустила и оставила естественные кудри, а изящные черты лица подчеркнула нежным макияжем с коричневыми тенями и розовой помадой.

На черно-белом кадре Эльза Хоск показала свою 2-месячную доченьку Тууликки. Эльза сидела на террасе, держа девочку на руках.

Стильные образы Эльзы Хоск

