Шведская модель Эльза Госк в очередной раз поразила пользователей новым образом. На этот раз молодая мамочка выбрала дерзкий и стильный аутфит.

Эльза Госк одна из немногих "ангелов" Victoria's Secret, которая активно ведет свою страницу в инстаграме. Материнство ей совсем не мешает демонстрировать своей 6-миллионной аудитории интересные аутфиты. Молодая мамочка, наоборот, показывает поклонникам, как можно ухаживать за младенцем и найти время для себя.

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Модель довольно часто публикует стильные образы и диктует поклонникам тренды моды. Даже во время беременности Эльза доказала, что с округлым животом тоже можно выглядеть привлекательно и одеваться в любой трендовый наряд без исключения.

Продолжает модель стильно одеваться и после рождения девочки, привлекая 1-месячную кроху Тууликки к своим фотосессиям. Манекенщица демонстрирует своей аудитории не только безупречные сочетания отдельных элементов гардероба, но и милые фото со своей дочкой.

Образ Эльзы Госк

Для новых кадров шведская модель примерила дерзкий образ. Эльза надела молочный кардиган, который сочетала с брюками цвета хаки и желто-зелеными кроссовками Nike. Госк хорошо разбирается в стиле, поэтому без колебаний дополнила такой образ бордовым кожаным тренчем.

Модный образ Госк довершила черными солнцезащитными очками и одной из своих любимых сумок – трендовой моделью Bottega Veneta The Mini Jodie молочного цвета. Стильные кадры модель сделала в своем доме сидя на диване, выставив ноги на стол.



Стильный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма



Стильный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма

Не обошлась подборка новых кадров без фотографии с дочкой. Эльза пошутила в заметке, что "фото для инстаграма" и реальность выглядят несколько иначе, чем она это демонстрирует.

Модель опубликовала милый кадр, на котором кормит ребенка. Малютку Тууликки молодая мамочка одела в желтый комбинезон.



Стильный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма