Успешная шведская модель и новоиспеченная мама Эльза Хоск после родов быстро вернулась в форму. Поэтому звезда не стесняется фотографироваться в обтягивающих нарядах и демонстрировать фигуру. Хоск на днях показала новый трендовый образ и покорила сеть.

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Образ Эльзы Хоск

Новый аутфит "ангела" прекрасно подойдет для прогулки в солнечные дни. Удобная, но стильная одежда становится изюминкой повседневного look. На новых кадрах Эльза Хоск позировала перед камерой на улицах Лос-Анджелеса, где живет вместе с мужем Томом Дэйли и дочкой Тууликки.

Модель примерила стильный оранжевый кроп-топ с откровенным декольте с длинным рукавом. Он соединялся тонкими завязками с велосипедками в таком же стиле. Костюм удачно подчеркивал хрупкую талию и безупречную фигуру.

Звезда дополнила наряд оранжевыми босоножками и золотой подвеской на тонкой цепочке на шее. Она распустила светлые волосы и уложила их легкими локонами.

На лице Эльзы Хоск красовался нежный макияж, ставший прекрасным завершением образа. Модель подчеркнула глаза нюдовыми тенями и накрасила губы коричневой помадой.



Эльза Хоск / Фото из инстаграма модели



​Эльза Хоск / Фото из инстаграма модели