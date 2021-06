Эльза Хоск покорила стильным образом в зеленой кепке и салатовом кардигане: фото

Шведская модница Эльза Хоск показала своим фанатам новый стильный образ. Молодая мама отправилась на прогулку с дочкой в аутфите, который можно легко повторить.

Знаменитость имеет в своем гардеробе большое количество трендовых вещей известных брендов, поэтому охотно почти ежедневно показывает своей многомиллионной аудитории простые и стильные образы.

В последней публикации на своей личной странице в инстаграмеи "ангел" Victoria's Secret показала look of the daу.

Стильный аутфит Эльзы Госк

Перед камерой манекенщица предстала в черных широких джинсах на низкой посадке, которые она часто примеряет к своим образам. Сверху она надела салатовый кардиган с вырезами и продемонстрировала своим подписчикам стройную талию.

Стильный образ модель дополнила зеленой бейсболкой. Вьющиеся волосы блондинка распустила и сделала насыщенный макияж. Глаза Эльза подвела черным карандашом, а губы накрасила коричневой помадой.

Довершили образ манекенщицы ее любимые желто-зеленые кроссовки Nike и белая мини сумка Bottega Veneta The Mini Jodie. Модель, которая держится в трендах несколько сезонов подряд, стоит более 51 тысячу гривен.

