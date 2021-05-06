Кажется, Эльза Хоск никогда не стоит перед шкафом в раздумьях, что же ей одеть. Безупречный вкус у шведской манекенщицы заложен в крови, поэтому даже не покидая свой дом, она выбирает роскошный образ, который состоит лишь из двух элементов гардероба – платья и панамы.

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"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск очень любит вести блог в инстаграме, поэтому для своей 6-миллионной аудитории ежедневно публикует стильные образы, которые восхищают всех фанатов.

Модель не зря называют иконой стиля, ведь ее аутфитами вдохновляются миллионы модниц со всего мира. Блондинка умеет сочетать простую одежду с последними тенденциями, создавая безупречное комбо.

Наслаждаясь теплом и жарким солнцем, Эльза позировала в собственном саду сидя на цветочной простыне. 32-летняя шведка надела обтягивающее платье длины миди черного цвета, главной изюминкой которого, стал глубокий вырез на спине.

Образ блондинка дополнила синей панамой с белыми цветами, которая прекрасно гармонировала с простыней на зеленой траве. Стильный и простой аутфит манекенщицы уже собрал сотню комментариев и более 100 тысяч предпочтений.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма