Шведская модель Эльза Госк очаровала сеть новым образом. Манекенщица примерила обтягивающее трикотажное платье, которое удачно подчеркивает стройную талию.

Эльза Госк – одна из самых "инстаграмных" мамочек. Она сразу после рождения дочери показала всему миру ее лицо, а теперь публикует их совместные прогулки и создает серию кадров, демонстрируя свой день в стильном образе и закулисной жизни в детальных фотографиях.

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Образ Эльзы Госк

Эльза Госк в который раз поразила изысканным стилем. Знаменитость надела трикотажное серо-голубое платье на длинный рукав от бренда Christopher Esber. Платье пошито таким образом, чтобы подчеркнуть стройную талию и даже обнажить живот.

Элегантное платье Госк соединила с розовыми сабо с квадратным носком и ультрамодной сумкой-багетом. Блондинка оставила свои вьющиеся волосы распущенными, а на лицо нанесла естественный макияж, накрасив лишь губы любимой нюдовой помадой.

В серии кадров модель показала свой любимый диван оттенка молочного шоколада, на котором она довольно часто делать кадры. Также в подборке под названием "Домашние моменты" манекенщица опубликовала кадр своей маленькой доченьки Тууликки Джоан, пиццу, котиков, цветы, сумки, вазы и обувь.

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