Манекенщица Эльза Хоск скучает за частыми выходами, но не упускает возможности показать свои аутфиты даже с маленьким ребенком на руках. Молодая мама успевает уделить время и Тууликки, и выгулять свой стильный образ.

Стилю Эльзы Хоск можно петь оды. Кажется, что безупречный вкус в шведской модели заложен в крови, поэтому она не стоит долго перед шкафом в раздумьях, что надеть. Ее ежедневные образы достаточно простые, но в то же время чрезвычайно стильные, а вещи очень удачно совместимы между собой.

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"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск очень любит свою шестимиллионном аудиторию. Она не только откровенно рассказала о рождении своей дочери дома, но и показывает ее лицо и часто делится с фанатами в сети милыми сторис и интересными кадрами.

Модель называют иконой стиля, ведь ее образами вдохновляются миллионы модниц со всего мира. Блондинка умеет сочетать простую одежду с последними тенденциями, создавая безупречное комбо. Почти ежедневно Эльза публикует на своей личной странице в инстаграме новое фото, демонстрируя безупречный look.

Образ Эльзы Хоск

Манекенщица умело соединила простой обычный образ с ярким жакетом червонного цвета, который тут же добавил аутфиту изюмюнку.

Девушка надела базовый лонгслив серого цвета, который дополнила голубыми джинсами широкого кроя. Их она дополнила черным кожаным ремнем с черно-белой пряжкой и набором цепочек, которые среди инфлюенсеров стали настоящим хитом. И это не удивительно, ведь они прекрасно дополняют любой образ.

Такой простой образ Эльза дополнила красным жакетом с карманами на груди и золотистыми пуговицами.

На прогулку голубоглазая шведка надела любимые черные лоферы от бренда Chanel. Завершающим штрихом в образе стала маленькая лаконичная сумка со знаковой золотистой застежкой присущей бренду CC.

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