Манекенщицу Эльзу Хоск не зря называют иконой стиля. Блондинка почти каждый день публикует на своей личной странице в инстаграме стильные образы, которыми вдохновляются миллионы модниц со всего мира.

Читайте также Белла Хадид прикрыла обнаженную грудь в платье золотыми бронхами: потрясающий выход модели

Перед родами Эльза Хоск покинула свои роскошные апартаменты в Нью-Йорке, отправившись со своим бойфрендом Томом Дейли в помпезный особняк в пригороде Лос-Анджелеса.

В новом доме пара наслаждается родительством, гуляет с ребенком по уютным улочкам, отдыхает в собственном саду и купается в бассейне на территории дома. Очередной образ, в котором Эльза решила поплавать и загореть, она показала своим поклонникам в инстаграме.

Летний look Эльзы Хоск

Эльза Хоск позировала перед камерой в стильном красном купальнике от польского бренда Magda Butrym из новой весенне-летней коллекции. Изделие украшено модными тонкими завязками на шее и талии. Низ купальника состоит из трусов на высокой посадке, которые украшены большим объемным цветком.

Цена такого купальника на сайте достигает более 34 тысяч гривен. Изделие представлено в трех цветах: красном, черном и кремовом.

К пляжному аутфиту Эльза подобрала панаму, выполненную в технике кроше. Сейчас мода на вязаные изделия каждый раз усиливается, поэтому шведка пользуясь популярностью, выбрала панаму красного цвета.

Red total look манекенщица завершила золотистым украшением на шее. Вьющиеся волосы она распустила, а губы накрасила сливовой помадой.



Пляжный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма



Пляжный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма