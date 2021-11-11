Эльза Хоск показывает микротренд осени – уютный кардиган в цветные цветы: фото образа

Манекенщица из Швеции Эльза Хоск с большим удовольствием диктует новые тренды своим поклонникам. За инстаграм-страницей модели следят 7 миллионов фанатов со всего мира, которые наследуют стиль знаменитой блондинки. На этот раз Эльза показала модный кардиган в цветные цветы.

"Ангел" Victoria's Secret показывает в своем профиле почти ежедневно стильные образы, демонстрируя трендовые элементы гардероба. Эльза является настоящей иконой стиля для многих модниц.

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Модель не боится экспериментировать со стилем и умело это делает. Она каждый раз потрясает безупречными аутфитами, которыми вдохновляются другие модницы.

В последнее время в сети приобретают популярность детские свитера и кардиганы для взрослых. Среди различных принтов больше всего преобладают изделия с цветочным узором. Немалый ассортимент таких свитеров представили в своих магазинах Zara, H&M, Mango.

Эльза показала новый кадр в своем Инстаграме, на котором предстала в кардигане в цветные цветы. Она распустила волосы, а на лице сделала нежный макияж. Шведка подвела ресницы черной тушью, а губы нарисовала любимой коричневой помадой.



Модный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели

Фанаты не оставили без внимания модный аутфит своей любимицы, поэтому написали в комментариях много положительных отзывов.