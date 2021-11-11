"Ангел" Victoria's Secret показывает в своем профиле почти ежедневно стильные образы, демонстрируя трендовые элементы гардероба. Эльза является настоящей иконой стиля для многих модниц.
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Модель не боится экспериментировать со стилем и умело это делает. Она каждый раз потрясает безупречными аутфитами, которыми вдохновляются другие модницы.
В последнее время в сети приобретают популярность детские свитера и кардиганы для взрослых. Среди различных принтов больше всего преобладают изделия с цветочным узором. Немалый ассортимент таких свитеров представили в своих магазинах Zara, H&M, Mango.
Эльза показала новый кадр в своем Инстаграме, на котором предстала в кардигане в цветные цветы. Она распустила волосы, а на лице сделала нежный макияж. Шведка подвела ресницы черной тушью, а губы нарисовала любимой коричневой помадой.
Модный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели
Фанаты не оставили без внимания модный аутфит своей любимицы, поэтому написали в комментариях много положительных отзывов.
- "Красавица";
- "Ты так хорошо выглядишь";
- "Великолепная";
- "Какая ты потрясающая";
- "Эльза, какая же ты стильная".