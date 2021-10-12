Эльзу Хоск можно по праву назвать королевой панам. Знаменитость имеет в гардеробе изделия разных цветов, которые удачно сочетает со своими образами. Осенью панама является великолепным головным убором. Ею можно дополнить тренч, косуху, пальто или жилетку.

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Модель пока что обходится без верхней одежды, впрочем, показывает на себе модный свитшот, который может разбавить пастельную палитру цветов, набирающую особую популярность с приходом осени.

Образ Эльзы Хоск

Манекенщица надела свитшот размера оверсайз розового цвета. Изделие украшено тиснеными буквами бренда Gucci и теннисными ракетками. К свитшоту Эльза подобрала классические синие джинсы. Свой аутфит она дополнила парой темно-белых кроссовок New Balance.

Среди аксессуаров она выбрала черную кожаную сумку. Особой изюминки образу добавил головной убор – розовая панама.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели