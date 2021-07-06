Эльза Хоск показывает главный хит лета – купальник на длинный рукав: стильный образ

Шведская модница Эльза Хоск продолжает диктовать тренды многим модницам. Блондинка на своем примере показала купальник, который будет в моде этим летом.

Пляжная мода этим летом богата купальниками. Огромное количество инфлюенсерок уже представили все возможные актуальные модели: в цветочный принт, на завязках, выполненных в технике кроше, сплошные и многие другие.

Обратите внимание Леся Никитюк показала, как добавить платью wow-эффект с помощью корсета: взрывной образ

"Ангел" Victoria's Secret на личной странице в инстаграме, за которой следят более 6 миллионов пользователей подхватила тенденцию, которую еще летом 2019 году показывали на себе знаменитости. В период карантинных ограничений из-за COVID-19 большинство пропустили пляжный сезон, поэтому только сейчас Эльза возобновляет тренд на такие купальники.

В изделиях на длинный рукав, конечно, загореть не удастся, впрочем, они идеально подходят для погоды, когда солнце надолго затянулось за тучи, или же для отдыха в бархатный сезон. В такой период не так жарко, как в июле, но еще достаточно тепло для купальников.

Кроме этого, под такой купальник можно запросто надеть под джинсы, брюки, шорты или юбку, получив полноценный образ.

Модница Эльза Хоск показала на себе боди-купальник Christopher Esber белого цвета с драпировками и тонкими завязками. Манекенщица подчеркнула осиную талию и безупречный пресс. Блондинка распустила вьющиеся волосы, довершив образ объемной Панамой бледно-красного цвета.



Эльза Хоск показывает стильный купальник / Фото з інстаграму



Эльза Хоск показывает стильный купальник / Фото з інстаграму