Знаменитая манекенщица на своем примере показала с чем можно сочетать брюки карго. Эльза умеет из простых элементов гардероба создать интересный look, который захочется повторить. Шведка работает моделью с 16-летнего возраста, поэтому за время своей карьеры выработала безупречный вкус в одежде.

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Брюки карго возвращаются в моду и даже имеют все шансы стать главным трендом 2022 года. Модель Эльза Хоск любит опережать моду, поэтому уже показала, как можно стильно их носить.

Образ Эльзы Хоск

Эльза надела оливковые брюки карго, а сверху примерила коричневый кардиган Teddy. Модница дополнила образ интересной обувью – клогами от Dior. Интересный аутфит не обошелся без любимого аксессуара ангела Victoria's Secret – панамы черного цвета. Осенний аутфит знаменитости дополнила минималистичная желтая сумка из нейлона.



Модный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

В Центральном парке блондинка сделала милый кадр со своей дочкой Тууликки. Малютку Эльза воспитывает вместе со своим бойфрендом Томом Дейли. Влюбленные проживают в пригороде Лос-Анджелеса, впрочем иногда приезжают в свой любимый Нью-Йорк.



Модный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели