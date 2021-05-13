Эльза Хоск активно ведет свою страницу в Инстаграме. Модель все свободное время уделяет маленькой доченьке, впрочем не забывает радовать свою 6-миллионную аудиторию стильными образами, которые на ней всегда выглядят безупречно.

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Манекенщица часто диктует поклонникам тренды моды. На каждой ее фотографии можно найти отдельные элементы гардероба, которые пользуются особой популярностью среди трендсеттеров.

Образ Эльзы Хоск

Икона стиля Эльза Хоск выбрала для прогулки салатовую футболку, а сверху надела бледно-розовый жакет, который подчеркнул цвет футболки. Свой образ модель довершила коричневыми штанами, которые смягчили аутфит и сделали его повседневнее.

Особый акцент достался аксессуарам. Знаменитость довершила образ зеленой сумкой от Bottega Veneta и черными солнцезащитными очками с зеленой оправой. Для удобства и комфорта Эльза отдала предпочтение черным сланцам с ремешками.

Блондинка оставила вьющиеся волосы распущенными и сделала привычный для себя макияж, накрасив губы коричневой помадой.

"Любимое сочетание цветов", – написала модель в заметке.

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