"Ангел" Victoria's Secret и шведская модель Эльза Хоск активно ведет личную страницу в инстаграме, где часто публикует фотографии. В своем блоге знаменитость демонстрирует различные образы, которые может повторить каждая модница.

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Успешная модель безупречно разбирается в трендах и умело использует это в создании новых look, которые каждый раз покоряют сеть. На этот раз Эльза Хоск продемонстрировала безупречный аутфит в трендовых брюках.

Образ Эльзы Хоск

"Ангел" Victoria's Secret устроила небольшую фотосессию во дворе возле дома, разместившись на мягком кресле. Перед камерой она позировала в бежевом топе с объемными рукавами, которые спустила вниз и продемонстрировала хрупкие плечи.

Эльза Хоск соединила верх с яркими красно-желтыми брюками-клеш, ставшими настоящей изюминкой образа. Еще одним удачным акцентом стал оранжевый маникюр. Стильный наряд звезда дополнила золотой цепочкой на шее.

Модель распустила светлые волосы, уложила их пышными волнами и завершила прическу объемной укладкой. На лице Эльза Хоск сделала роскошный макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы темно-розовым блеском.



Стильная Эльза Хоск / Фото из инстаграма модели



Стильная Эльза Хоск / Фото из инстаграма модели