Шведская модель Эльза Госк, которая недавно стала мамой, очень быстро вернулась в привычную для себя форму. Манекенщица уже успела примерить обтягивающий костюм и продемонстрировать безупречную фигуру.

Знаменитая модница Эльза Госк до беременности любила гордиться своим безупречным стройным телом, но она сумела показать всем, что после рождения совсем не трудно вернуться в свое предыдущее состояние. Девушка примерила обтягивающий костюм, который идеально подойдет для праздничных событий.

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Госк без колебаний можно назвать иконой стиля. Ее гардероб заполнен люксовыми брендами и трендовыми вещами. "Ангел" Victoria's Secret едва ли не самая первая из всех селебретиз подхватывает модные тенденции и предлагает свои варианты ношения тех или иных вещей.

Голубоглазая блондинка находится в гуще модной индустрии, поэтому безупречно вписывает все последние тренды в свои беременные образы.

Образ Эльзы Госк

Модель сделала кадр в стильном наряде в зеркале своего роскошного дома. Знаменитость примерила молочный костюм, состоящий из приталенной водолазки с высоким горлом и юбки от бренда Simonett. Довершила нежный молочный образ Эльза коричневой сумкой от Wandler с ручкой из золотистой цепочки.

"Ангел" Victoria's Secret сделала естественный макияж. Девушка лишь приподняла ресницы черной тушью, а пухлые губы накрасила любимой коричневой помадой. Свои вьющиеся волосы Госк оставила распущенными.



Эльза Госк показала стильный образ / Фото из инстаграма

Кроме этого, Эльза опубликовала инстаграм-сториз со своей дочкой Тууликки Джоан, которую родила от возлюбленного Тома Дейли. Госк не боится показывать лицо дочери, поэтому показала своим поклонникам милые кадры крохи, пока та спала у нее на груди.



Эльза Госк со своей дочкой / Фото из инстаграм-сториз



Эльза Госк со своей дочкой / Фото из инстаграм-сториз