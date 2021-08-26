Эльза Хоск показала стильный образ в розовом жакете: фото с прогулки

Шведская модель Эльза Хоск любит красиво одеваться. Во время каждой прогулки она не только не упускает возможности примерить стильный образ, но и фотографирует каждый выход и показывает его своей многомиллионной аудитории.

"Ангел" Victoria's Secret ежедневно радует своих поклонников модными сочетаниями. Знаменитая манекенщица продолжает удивлять ценителей ее стиля новыми образами. На этот раз она отправилась на прогулку в жакете и кроссовках.

Партнерский материал Создаем уют: 5D электрокамины премиум-класса Opti-V с эффектом потрескивания поленьев

Эльза Хоск одна из немногих супермоделей, кто активно ведет страницу в инстаграме. Сейчас блондинка все свое время посвящает материнству, поэтому изредка снимается в фотосессиях, впрочем на ее счету есть немало рекламных съемок для самых известных брендов, в которых она участвовала уже после рождения дочери Тууликки.

Молодая мамочка показывает почти 7-миллионной аудитории, что у нее есть время и на воспитание ребенка, и для себя и собственных нужд. Эльза часто прогуливается по окрестностям пригорода, в котором она живет, однако недавно блондинка прогулялась по центру в стильном аутфите.

Образ Эльзы Хоск

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

На новых кадрах шведская модель предстала в розовом удлиненном блейзере от бренда THE MANNEI, который надела как самостоятельную единицу гардероба, не сочетая ни с велосипедками, ни с джинсами. Блейзер с рукавами оверсайз стоит 40 500 гривен.

Дополнением к образу стали темно-белые кроссовки New Balance. К ним шведка подобрала белые носки с оборками от бренда Urban Outfitters. Эльза завязала волосы в пучок, а на лице сделала насыщенный макияж. Она нарисовала веки светло-розовыми тенями, а губы – любимой коричневой помадой.

Образ популярной манекенщицы дополнили разноцветное ожерелье G-LOVE и тканевая сумка коричневого цвета от Chanel.



Розовый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Розовый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели