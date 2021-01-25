Шведскую модель Эльзу Хоск ведущие модные издания уже давно причислили к самым стильным беременным будущим мамочкам. Это и неудивительно, ведь кудрявая блондинка всякий раз доказывает своими выходами, что достойна всех похвал.

Источник: инстаграм Эльзы Хоск

Эльза несколько недель не публиковала новых выходов, поэтому ее поклонники, очевидно, уже успели соскучиться по ее безупречным аутфитам.

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Хоск находится на последних месяцах беременности, поэтому нам лишь остается наслаждаться стильными образами в таком волшебном положении.

Образ Эльзы Хоск

Для нового выхода шведская модель примерила спортивный стиль. Эльза надела черный лонгслив и лосины, которые соединила с молочными кроссовками и белыми носками. Эльза хорошо разбирается в стиле, поэтому без колебаний дополнила такой спортивный образ с классическим молочным пальто ниже колен.

Модный образ Хоск довершила молочной бейсболкой, которая ей очень идет и светло-серой сумкой Chanel с белым пушистым обрамлением по бокам и на ручке. Будущая мамочка любит фотографироваться, поэтому прогулка не обошлась одной фотографией.

Кроме главного кадра, 32-летняя манекенщица сделала еще несколько фотографий на которых улыбалась и поддерживала свой округлый живот.



Шведская модель показала стильный образ / Фото из инстаграма Эльзы Хоск



Шведская модель показала стильный образ / Фото из инстаграма Эльзы Хоск