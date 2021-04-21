20 апреля в 16 часов по киевскому времени Майкл Корс показал свою юбилейную коллекцию. Для этого знакового события шведская модель Эльза Хоск представила с ног до головы аутфит от Michael Kors.

В период пандемии звезды стритстайла, знаменитости и супермодели научились поддерживать показы дизайнеров довольно интересным способом. Теперь перед началом прямых трансляций звезды надевают брендовую одежду, проявляя таким образом свое уважение и любовь к бренду.

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Michael Kors представил новую коллекцию и провел показ в центре Нью-Йорка в честь 40-летия бренда. На показе были представлены 63 образа и в каждом из них был свой QR-код, в котором содержится информация об архивном референсе и истории его создания.

Молодая мама Эльза Хоск не смогла присоединиться к зрелищному шоу, впрочем подготовила роскошный аутфит.

Образ Эльзы Хоск

Шведская манекенщица надела безупречный черный костюм в белую клетку от Michael Kors, который в этом сезоне только набирает популярность. Изделие состояло из удлиненного жакета и коротких шорт.

Клетка – универсальный принт, который актуален в любое время года. Ее обожают абсолютно все модницы, а дизайнеры из года в год предлагают новые вариации вещей с узором в клетку. Поэтому обратите внимание именно на такую ​​модель, ведь выглядит она очень стильно и модно.

Безупречный look Эльза дополнила салатовой сумкой-багетом с плетеной вставкой. Модель редко надевает каблуки, поэтому в этот раз удивила свою шестимиллионную аудиторию.

Хоск довершила аутфит белыми босоножками на массивных каблуках с широкими переплетениями. Блондинка распустила вьющиеся волосы, а на лице сделала яркий макияж. Манекенщица накрасила веки салатными тенями, подчеркнув взгляд черным лайнером. Губы модель накрасила помадой коричневого цвета.

Образ знаменитости лайкнули более сотни тысяч пользователей, которые отметили, что такой наряд ей очень идет.

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