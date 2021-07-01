Несмотря на то, что эпоха "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret уже завершилась, Эльза все равно остается одной из самых сильных и популярных моделей последних лет.

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Красавица часто публикует в инстаграме кадры в интересном наряде, вдохновляя армию фанаток со всего мира на роскошные образы.

Эффектный look Эльзы Хоск

Эльза Хоск позировала на фоне стены в байкерском образе. Инфлюенсер надела черный костюм, состоящий из укороченной рубашки на длинный рукав с накладными большими карманами и брюк на высокой посадке. Рубашка обнажала часть талии, поэтому добавляла образу расслабленности.

Такой look модель совместила с черной широкой повязкой на голове. Белокурые волосы девушка не выпрямляла, поэтому оставила естественные кудри. Никаких аксессуаров к такому эффектному образу модель не добавила, но сделала непривычный для себя макияж.

Манекенщица нарисовала глаза золотистыми тенями и сделала массивные черные стрелки подводкой, губы знаменитость накрасила помадой песочного цвета. Под фотографиями почти 7 миллионов поклонников шведской красавицы оставили положительные комментарии.

"Сексуальная мама";

"Королева стиля";

"Какая же ты красивая";

"Не могу нарадоваться этому необычному образу";

"Ты так изумительно выглядишь, милая мамочка".

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