Яркий образ Эльзы Хоск идеально подойдет для теплой весенней прогулки. Его также можно примерить во время летнего отпуска, ведь короткий топ из легкой ткани с юбкой не только дают телу дышать, но и прикрывают его от избыточных солнечных лучей.

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Образ Эльзы Хоск

Манекенщица Эльза Хоск сделала несколько кадров на веранде собственного особняка в пригороде Лос-Анджелеса. Знаменитость надела красный топ с воротником на короткий рукав и обтягивающую юбку длины миди.

Стильный аутфит модель дополнила мягкой коричневой сумкой одного из своих любимых брендов Elleme. Весенний look любимица 6-миллионной аудитории дополнила трендовыми белыми вьетнамками с черной подошвой и черными солнцезащитными очками.

"Ангел" Victoria's Secret собрала белокурые волосы в пучок, а для удачных кадров позировала перед камерой с белой чашкой.

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