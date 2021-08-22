Эльза Хоск показала безупречный лимонный костюм, который можно надеть этим летом: стильный образ

Известная шведская модель Эльза Хоск обожает моду, поэтому ежедневно публикует на своей личной странице в инстаграме стильные образы. На новом кадре блондинка появилась в красивом лимонном костюме, который соединила с трендовой прической.

Знаменитая манекенщица на своем примере показала, какой костюм модницы могут надевать на прогулки в августе, когда вечера становятся значительно холоднее.

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В своих образах Эльза любит смешивать классику со спортивным стилем, получая в результате безупречный аутфит. "Ангел" Victoria's Secret является вдохновением для шестимиллионной аудитории, поэтому учит не только, какой фасон костюма выбирать, но и с какими цветами и элементами гардероба его сочетать.

Образ Эльзы Хоск

Очередную небольшую фотосъемку Эльза устроила в подземном паркинге и спальне. Модель, как всегда, сделала немало стильных кадров во взрывном наряде.

Современная икона стиля выбрала для прогулки классическую базовую майку белого цвета. К ней она подобрала лимонный костюм, состоящий из удлиненных жакета и брюк палаццо. Брючный костюм блондинка дополнила высокими белыми носками, надев любимые кроссовки – желто-зеленые "Найк".

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Красивый образ шведка дополнила минималистичной сумкой на плече салатового цвета. Ее look довершали коричневые солнцезащитные очки и нежный макияж. Эльза сделала тоненькие стрелки на веках, обвела контур губ насыщенным коричневым карандашом, а губы – блеском того же цвета.

Эльза хорошо разбирается в трендах, поэтому сделала стильную прическу. Она закрепила волосы крабиком, выпустив спереди пряди. Такая прическа, навеянная модой 2000-х, осенью будет на пике популярности.



Безупречный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели



​Безупречный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели