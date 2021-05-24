Эльза Хоск показала актуальный образ в белой рубашке и бежевых брюках: стильный кадр

Шведскую модель Эльзу Хоск без колебаний можно назвать иконой стиля. Каждым новым выходом модель привлекает к себе внимание. Молодая мама приготовила для сотни тысяч поклонников новый аутфит, который может примерить каждая модница для прогулки по городу.

Ангел "Victoria's Secret" наслаждается материнством на полную. Эльза посвящает все свое время дочери, однако не забывает о своем блоге в инстаграме, который читают 6 миллионов пользователей. Знаменитость делится с поклонниками сториз, в которых показывает, как проходит день с ее маленькой Тууликки, а также публикует кадры с крохой на руках.

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Голубоглазая блондинка продемонстрировала стильный образ, которым может вдохновиться каждая модница. Для прогулки Эльза выбрала лаконичное платье, которое выглядит довольно интересно.

Образ Эльзы Хоск

Шведская модель надела белую майку, а сверху – минималистичную белую рубашку размера оверсайз. Модница дополнила образ бежевыми брюками палаццо, которые усовершенствовала коричневым ремнем.

К стильному и лаконичному ауфиту Эльза подобрала светло-коричневые босоножки на каблуках. Знаменитость завязала волосы в пучок, намеренно неуклюже выпустив несколько прядей.

Среди украшений молодая мама выбрала серебристую цепочку на шею, а среди аксессуаров сделала ставку на коричневые солнцезащитные очки в форме полумесяца. На руках блондинка держала 3-месячную дочь, которую одела в махровый комбинезон.

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Эффектные образы Эльзи Хоск

Модель Эльза Хоск показывает самые модные брюки этой весны;

Шведская модель очаровала нежным образом в лимонном пиджаке и молочных брюках;

Молодая мама Эльза Хоск отправилась на прогулку в эффектном розовом костюме.