"Ангел" Victoria's Secret ежедневно появляется на онлайн-страницах модных изданий, ведь постоянно демонстрирует в сети эффектные образы, которые невозможно обойти вниманием.

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Эльза любит удивлять фанатов интересными аутфитами, сочетать цвета, трендовые вещи с базой и миксовать принты и фактуры. Блондинка с 14 лет работает моделью, поэтому за это время выработала безупречный вкус по выбору одежды и стала настоящей иконой стиля.

Молодая мамочка приготовила для сотни тысяч поклонников новый аутфит, который каждый может примерить для весенней прогулки.

Образ Эльзы Госк

Шведская модель позировала перед камерами в черном топе, который дополнила безупречным вязаным костюмом от бренда Magda Butrym. Стильное изделие состояло из розового кардигана с объемными рукавами и коротких шорт на высокой посадке.

Эльза выбрала костюм с цветочным принтом, который в этом сезоне завоевал особую популярность. Модницы уже успели примерить множество цветочных платьев, впрочем, манекенщица на своем примере показывает, что можно остановить свое внимание на эффектном костюме.

Под кардиган модель надела черный бра, а дополнила свой образ трендовыми сандалиями на липучках от Chanel. Довершили аутфит знаменитости узкие солнцезащитные очки.

Стильные кадры Эльза Хоск сделала возле особняка с розовым кустом цветов, который идеально подошел для удачных кадров с костюмом розового цвета.

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