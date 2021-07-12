"Ангел" Victoria's Secret ежедневно появляется на онлайн-страницах модных изданий, ведь постоянно демонстрирует в сети эффектные образы, которые невозможно обойти вниманием.

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Эльза любит цветные вещи, поэтому активно использует их в своих аутфитах. Блондинка хорошо разбирается в трендах, поэтому постоянно демонстрирует 6-миллионной аудитории безупречный вкус в выборе одежды. В своем инстаграме икона стиля показала красивый look, который идеально подойдет для обычных прогулок.

Образ Эльзы Хоск

Шведская модель позировала перед камерой в белом топе с черными полосками на резинке, совместив его с голубыми джинсами-бермудами с необработанными краями. Изделие манекенщица дополнила черным ремнем.

Сверху Эльза надела голубую рубашку размера оверсайз с манжетами небесно-голубого оттенка. Стильный аутфит знаменитость завершила бело-голубой бейсболкой и коричневой сумкой-багетом на плечо и черными лоферами. Летом эту обувь можно заменить на легкие эскадрильи, сандалии или кеды.

Манекенщица накрасила ногти голубым цветом, распустила вьющиеся волосы и сделала свой любимый макияж. Она подвела глаза черным карандашом, а губы нарисовала насыщенной коричневой помадой.

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