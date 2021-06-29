Эльза Хоск ошеломила летним образом: стильные кадры

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск очаровала сеть интересным аутфитом. Популярная модель сделала новый кадр в безупречном летнем образе.

Молодая мамочка Эльза Госк любит одеваться в стильные наряды. Блондинка в очередной раз подготовила для своей многомиллионной аудитории удачный образ, который может повторить каждая модница.

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В этом сезоне особую популярность завоевал цветочный принт, поэтому Эльза надела цветочное бра и юбку.

Летний look Эльзы Госк

Икона стиля Эльза Госк сделала кадр на фоне голубого неба, цветочных кустов и высоких пальм. 32-летняя модель надела бра белого цвета с разноцветными цветами, дополнив его мини-юбкой желтого цвета в цветочный принт и сумкой на плечо из того же материала.

Чтобы не обгореть на солнце, Эльза надела сверху рубашку светло-лавандового цвета размера оверсайз. Стильный летний look манекенщица дополнила трендовыми вьетнамками белого цвета с черной подошвой от The Row.

Красавица распустила вьющиеся волосы, довершив образ солнцезащитными очками.

Стильный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма

Стильный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма