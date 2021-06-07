"Ангел" Victoria's Secret на личной странице в инстаграме, за которой следят более 6 миллионов пользователей сети, активно делится фотографиями, на которых показывает разнообразные невероятно красивые образы. Эльза является настоящей иконой стиля для многих модниц.

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Модель не боится экспериментировать со стилем и умело делает это. Она каждый раз потрясает безупречными аутфитами, которыми подчеркивает изящную фигуру.

Трендовый look Эльзы Хоск

На днях знаменитость обнародовала серию фото, где предстала перед камерой в длинной бежевой юбке и рубашке молочного цвета с принтом в синюю полоску. Рубашку звезда не застегивала и завязала на талии. Это придало образу дерзости и одновременно женственности.

Из аксессуаров, которые гармонично сочетались с таким образом, Хоск выбрала белую сумочку на плечо, ожерелье и солнцезащитные очки с желтой оправой и черными линзами. Такая модель очков одна из самых популярных в этом сезоне.

Белокурые волосы красавица собрала в хвост сзади. На лице она сделала легкий повседневный макияж в нюдовых оттенках. Также внимание привлекает темный маникюр.



Стильный аутфит Эльзы Хоск / Фото з инстаграма Эльзы Хоск



Стильный аутфит Эльзы Хоск / Фото з инстаграма Эльзы Хоск



Стильный аутфит Эльзы Хоск / Фото з инстаграма Эльзы Хоск