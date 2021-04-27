"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск очаровала сеть стильным образом. Молодая мама в этот раз отправилась на прогулку в весеннем аутфите, состоящем из красных и розовых цветов.

Эльза Хоск обожает стильно одеваться, поэтому почти каждый день для своей шестимиллионной аудитории готовит интересные образы. Модель разбирается в тенденциях, поэтому показала в своем новом аутфите горячий тренд – леггинсы со штрипками.

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Звезды стритстайла активно надевают леггинсы черного цвета, впрочем Эльза решила освежить свой образ, поэтому выбрала изделие красного цвета, который удачно дополнил яркий ансамбль.

Образ Эльзы Госк

Шведская икона стиля на новых кадрах появилась в розовой футболке и красном кожаном жакете с массивными наплечниками. Ее образ дополнили красные эластичные леггинсы со штрипками с разрезами на бедрах.

Госк надела розовые сабо с черными каблуками и довершила весенний аутфит стильной розовой сумкой-багетом. Блондинка распустила свои волосы и сделала кудри. Для создания милого образа она закрепила две розовые шпильки.

На лице манекенщица сделала естественный макияж. Она накрасила веки светло-коричневыми тенями, а губы нарисовала нюдовой помадой. Как всегда, знаменитость сделала несколько кадров в разных позах.

"Мой образ выглядит, как клубничное парфе", – написала Эльза.

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Изысканные образы Эльзы Госк