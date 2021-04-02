Шведская модель Эльза Госк - несравненная икона стиля. Манекенщица обладает безупречным вкусом по выбору одежды для создания образов, поэтому привлекает внимание модными выходами тысячи своих поклонников. На этот раз стильная молодая мамочка показала total look небесного оттенка.

Ангел "Victoria's Secret" после рождения дочери не забыла о своем блоге в инстаграме, за которым следят более 6 миллионов пользователей. Знаменитая манекенщица продолжает удивлять ценителей ее стиля новыми образами.

Читайте также Жизель Оливейра доказывает, что белая рубашка и брюки – удачное сочетание на весну: стильный выход

Голубоглазая блондинка сумела в очередной раз продемонстрировать стильный образ, выбрав отдельные элементы гардероба одного цвета.

Образ Эльзы Госк

Модель Эльза Госк любит яркий наряд. Она может похвастаться разноцветными брюками, блузками, водолазками или жакетами. Также манекенщица недавно показывала свой ассортимент сумок и обуви, среди которых преобладали яркие цвета.

С наступлением весны и теплых солнечных дней, Эльза решила черных брюк и серых жакетов и продемонстрировала волшебный образ в пастельных оттенках.

Шведская модель сделала несколько нежных кадров на фоне зеленых кустов с розовыми цветами. Она надела приталенный атласный жакет небесно-голубого оттенка. В тон к нему Эльза подобрала джинсы из светлого денима. Красавица дополнила образ голубыми сабо с квадратным носком от Bottega Veneta и голубой сумкой.

Девушка накрасила ногти розовым лаком, а на лице сделала яркий макияж. Госк накрасила веки коричневыми тенями и сделала массивные стрелки черным лайнером. Контуры губ она обвела коричневым карандашом и накрасила коричневой помадой.

Чтобы увидеть больше фото, листайте вправо