Молодая мамочка Эльза Хоск подготовила для своей 6-миллионной аудитории новый образ, который может примерить каждая модница.

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Некоторые стилисты в этом сезоне назвали футболку с наплечниками антитрендом, впрочем Эльза Хоск на своем примере показала, что забытое всеми изделие можно легко применить в своем аутфите. Голубоглазая блондинка выбрала для прогулки лаконичный наряд, который выглядит довольно интересно.

Образ Эльзы Хоск

Шведская модель надела трендовую футболку 2020 года с наплечниками. Такой элемент гардероба прошлым летом был на пике популярности. К футболке Эльза подобрала классические черные брюки, которые дополнила коричневым ремнем.

Для прогулки по городу Эльза выбрала черные ботинки на тракторной подошве. Свой образ она дополнила серебряной цепочкой на шее и фактурными солнцезащитными очками с коричневой оправой.

К черно-белому аутфиту манекенщица подобрала минималистичную молочную сумку с коричневой ручкой и монограммой бренда Aritzia. Модель распустила волосы, а на лице сделала красивый макияж. Она нанесла на веки золотистые тени, подчеркнула взгляд маленькими черными стрелками, а пухлые губы обвела коричневым карандашом и подкрасила карамельным блеском.

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