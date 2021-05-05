Во время последней прогулки шведская модель поразила сеть новым образом. Она примерила нежное розовое платье в клетку с черной курткой-косухой оверсайз.

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Эльза Хоск – сильнейший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret. Она хорошо разбирается в трендах и любит сочетать разные стили одежды в своих аутфитах. Стилистический прием, который использовала манекенщица очень легко повторить.

Образ Эльзы Хоск

Знаменитость решила сыграть на контрастах фактур и цветов, поэтому выбрала для прогулки короткое нежно-розовое платье в клетку, поверх которого надела черную куртку оверсайз с надписью Balenciaga на рукаве.

В тон к платью модель подобрала милые розовые носки, которые соединила с трендовой обувью весны – черными кожаными лоферами. Образ блондинка дополнила золотистой цепочкой и лакированной сумкой.

На лице Эльза сделала привычный для себя макияж, накрасив веки светло-коричневыми тенями, а губы – любимой помадой коричневого цвета.

Шведка любит публиковать в сети серию кадров с разным позированием, впрочем на этот раз она показала своей аудитории обычные фотографии сделанные во время кофепития в одном из заведений в пригороде Лос-Анджелеса.

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