Шведская модель всегда поражает своих поклонников безупречным вкусом. Эльза любит стильно одеваться и показывать фанатам трендовые образы.

На этот раз "ангел" Victoria's Secret не опубликовала свой новый образ в инстаграме. Стильный look of the day запечатлели streetstyle-фотографы.

Образ Эльзы Хоск

Перед объективом фотокамер манекенщица предстала в рубашке из разных лоскутков тканей. Пэчворк в 2021 году очень популярен. Недавно облегающее платье из лоскутков трикотажной ткани примеряла светская львица Ким Кардашян, а сейчас на прогулку рубашку выполненную в этой технике примерила Эльза Хоск.

Непростое изделие модель дополнила короткими шортами тай-дай коричневого цвета. Дополнили такой стильный образ оранжевые классические кеды Converse.

Блондинка распустила вьющиеся волосы, накрасила губы коричневой помадой и завершила аутфит очками полумесяцами с зеленой оправой. Также Хоск надела бежевую маску.



Стильный образ Эльзы Хоск / Copyright



Роскошные аутфиты Эльзы Хоск