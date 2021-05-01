Шведская модель всегда поражает своих поклонников безупречным вкусом. Эльза любит стильно одеваться и показывать фанатам трендовые образы.
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На этот раз "ангел" Victoria's Secret не опубликовала свой новый образ в инстаграме. Стильный look of the day запечатлели streetstyle-фотографы.
Образ Эльзы Хоск
Перед объективом фотокамер манекенщица предстала в рубашке из разных лоскутков тканей. Пэчворк в 2021 году очень популярен. Недавно облегающее платье из лоскутков трикотажной ткани примеряла светская львица Ким Кардашян, а сейчас на прогулку рубашку выполненную в этой технике примерила Эльза Хоск.
Непростое изделие модель дополнила короткими шортами тай-дай коричневого цвета. Дополнили такой стильный образ оранжевые классические кеды Converse.
Блондинка распустила вьющиеся волосы, накрасила губы коричневой помадой и завершила аутфит очками полумесяцами с зеленой оправой. Также Хоск надела бежевую маску.
Стильный образ Эльзы Хоск / Copyright
Стильный образ Эльзы Хоск / Copyright
Роскошные аутфиты Эльзы Хоск
- Эльза Хоск очаровала сеть весенним образом цвета клубничного парфе;
- Шведская модель показала образ, который подойдет для прогулки по городу;
- Манекенщица позировала в самом модном костюме этой весны.