"Ангел" Victoria's Secret и известная модель показала своей почти 7-миллионной аудитории, как она провела воскресный выходной день со своей семьей. Эльза Хоск часто щеголяет своей безупречной фигурой и для того, чтобы держать ее в форме, ей не обязательно придерживаться диет или отказывать себе в чем-то.

Читайте также Хейли Бибер показывает, как удачно совместить жакет и брюки с разными принтами: роскошный образ

Блондинка показала, как с мужем Томом Дэйли они остановились в одном из заведений в пригороде Лос-Анджелеса на пиццу и колу. Обычно для моделей такая еда и напиток табу, впрочем Эльза без проблем может съесть несколько кусков без вреда для фигуры.



Эльза Хоск показала, как проводит День независимости США / Фото с инстаграма

Образ Эльзы Госк

Знаменитость надела на прогулку черную обтягивающую рубашку, которую заправила в цветную юбку с винтажной коллекции Жана-Поля Готье. Модель дополнила образ любимыми черными босоножками от Chanel.

Вьющиеся волосы манекенщица распустила, убрав часть прядей зеленым крабиками. К образу Эльза подобрала любимый аксессуар – зеленую сумку Bottega Veneta The Mini Jodie. Звезды инстаграма выгуливают эту сумку довольно часто, ведь она красивая, компактная и очень стильная.

Чтобы увидеть всю серию фото, листайте вправо