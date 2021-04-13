Молодая мама Эльза Хоск не обходится и дня без модных образов. Манекенщица каждый раз придумывает стильные аутфиты и демонстрирует их своей 6-миллионной аудитории.

Шведская модель очаровала сеть новым образом. Эльза примерила жакет из базового гардероба, который этой весной понадобится всем.

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Классический женский бежевый жакет – признак хорошего вкуса, женственности и элегантности. Если не так давно пальму первенства держали коричневые жакеты, то теперь бежевый жакет оттенка в выигрышном положении. Эта универсальная вещь прекрасно сочетается практически со всем гардеробом.

Жакет можно носить с брюками, джоггерами, лосинами, юбками, шортами и платьями. Черный жакет считается очень мрачным для весны и лета, а вот бежевый жакет всегда удачно выглядит и идеально подходит для теплого времени года. Именно на такое изделии сделала ставку шведская модель.

Образ Эльзы Хоск

Знаменитость надела удлиненный бежевый жакет, который довершила широким зеленым поясом на талии. Блондинка дополнила образ нюдовимы брюками в полоску. Довершила look Эльза коричневыми резиновыми сланцами.

Модель оставила свои кудрявые волосы распущенными, а на лице сделала яркий макияж. "Ангел" Victoria's Secret нарисовала веки лаймовыми тенями, подчеркнув взгляд черными тонкими стрелками. Губы Эльза накрасила любимой коричневой помадой.



Эльза Хоск примерила стильный образ / Фото из инстаграма



Эльза Хоск примерила стильный образ / Фото из инстаграма