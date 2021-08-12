Эльзу Хоск называют иконой стиля, и это совсем не удивительно, ведь модель является одной из самых стильных девушек в индустрии моды. Каждый день она появляется перед камерой в интересных образах и одной из первых демонстрирует на себе трендовые новинки.

Партнерский материал Стиль и уют в одном: настенный электрокамин, который монтируется менее чем за час

11 февраля знаменитость впервые стала мамой. Эльза наслаждается материнством каждый день, поскольку публикует в сети милые кадры с дочкой и фотографии с прогулок. Вчера, 12 августа, маленькой девочке исполнилось полгода, поэтому модель опубликовала в сети фото с важной даты в своей жизни.

На прогулку манекенщица надела стильный аутфит, который очаровал всю ее почти 7-миллионную аудиторию.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Образ Эльзы Хоск

Блондинка надела белый топ с V-образным вырезом, который соединила с широкими светло-голубыми брюками Titan Jeans. Наверх Эльза выбрала разноцветную куртку Benetton Formula F1 World Neylon, дополнив образ белыми кроссовками New Balance.

Яркий образ завершили черные солнцезащитные очки Valentino за 12 тысяч гривен, винтажная кожаная стеганая сумка с цветными вставками от Chanel, которая стоит 147 тысяч гривен. Завершающей изюминкой стала цепочка из позолоченного серебра с розовым кулоном.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма