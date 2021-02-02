Популярная шведская модель Эльза Госк публикует не только стильные трендовые образы, но и делится соблазнительными кадрами. На этот раз манекенщица предстала перед камерами в белье, а серия кадров взбудоражила Сеть.

Источник: инстаграм Эльзы Госк

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Госк находится на 38 неделе беременности.

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Манекенщица уже познакомила сеть с первым платьем своей дочери, а теперь решила показать своей 6-миллионной аудитории тело незадолго до родов.

Эльза любит делать обольстительные фото в белье, и это неудивительно, ведь этому способствует ее безупречная фигура. Впрочем, даже в период беременности Эльза не обходит возможности попозировать перед камерой в кружевном белье.

Госк сделала кадр в зеркале, завязав вьющиеся волосы в хвост. Девушка надела голубое кружевное белье, бюстгальтер который удачно подчеркивает ее пышную грудь.

Другое фото Госк сделала в спальне возле своей кровати распустив свои волосы. Заметно, что для кадра манекенщица одолжила голубую рубашку у своего бойфренда Тома.

"Маленький ангел не может дождаться встречи с вами", – написала Эльза в заметке.

Соблазнительные фотографии в белье понравились подписчикам, набрав более 300 тысяч предпочтений.

Обольстительные кадры Эльза Госк опубликовала в черно-белом цвете, впрочем в инстаграм-сторис показала еще один цветной кадр.

Любимица миллионов обольстительно позировала на камеру, демонстрируя прелести своей фигуры. Она позировала полностью без макияжа, поэтому продемонстрировала натуральную красоту.



Эльза Госк показала нежный образ в белье / Фото из инстаграма