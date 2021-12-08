Эльза Госк возвращает моду на серебристый пуховик: праздничные кадры в елках

Популярная шведская модель Эльза Госк готовит стильные образы для своих поклонников во все времена года. Недавно манекенщица показала милый зимний аутфит со своей любимой панамой.

Представительница самого дорогого бра The Dream Angels Fantasy Bra за миллион долларов от Victoria's Secret уже давно не выходила на подиумы, однако блондинка начала чаще появляться на светских мероприятиях.

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В современном мире знаменитость легко зарабатывает деньги с помощью рекламы на своей странице. Скандинавская красавица постоянно радует 7 миллионов поклонников новыми образами и демонстрирует стильные вещи, которые хотят примерить многие девушки со всего мира.

Недавно молодая мамочка собралась на елочный шопинг, возвращая моду на черный цвет. Именно такую модную куртку Эльза советует приобрести на этот сезон.

Образ Эльзы Хоск

Модная шведка сделала невероятно атмосферные кадры на фоне елок. Эльза надела черный короткий пуховик с оттенком металлик от канадского бренда Artiza.

Инстаграм-звезда умеет хорошо подбирать цвета к своим аутфитам, поэтому надела серую пушистую панаму. В этом году этот головной убор стал мастхевом для блондинки. Она надевала его во все месяцы с разнообразными вариациями.

На низ блондинка надела черные джинсы и дополнила свой образ минималистичными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.



Эффектный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели



Эффектный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели