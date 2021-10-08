Эльза Госк восхитила сеть стильным образом в тренче с сумкой Hermes: фото

Шведская модель Эльза Госк показала своей 6-миллионной аудитории новый стильный образ. "Ангел" Victoria's Secret очень быстро после рождения ребенка вернулась в свою привычную форму и начала демонстрировать фигуру. На этот раз манекенщица показала интересный аутит, выделяя стройную талию.

Независимо от времени года Эльза любит поражать своими безупречными аутфитами. Она всегда демонстрирует своим поклонникам интересные образы, которые наделены особой изюминкой.

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Глядя на знаменитость, трудно поверить что полгода назад она родила ребенка. У нее идеально стройная талия, поэтому модель удачно подчеркивает ее стильной одеждой. Шведка любит моду и следит за всеми трендами, впрочем, во время последней прогулки показала базовый аутфит.

Она надела классический укороченный кардиган, а на низ – горчичные брюки на низкой посадке, которые подчеркнула черным ремнем с золотой пряжкой.

Сверху Эльза Госк примерила вечную классику – серо-бежевый тренч от бренда Burberry. Аутфит манекенщицы дополнила сумка от люксового бренда Hermes черного цвета. Эльза расчесала волосы в хвост, а на лице сделала макияж в любимых коричневых оттенках.



Актуальный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели



Актуальный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели

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