Независимо от времени года Эльза любит поражать своими безупречными аутфитами. Она всегда демонстрирует своим поклонникам интересные образы, которые наделены особой изюминкой.

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Глядя на знаменитость, трудно поверить что полгода назад она родила ребенка. У нее идеально стройная талия, поэтому модель удачно подчеркивает ее стильной одеждой. Шведка любит моду и следит за всеми трендами, впрочем, во время последней прогулки показала базовый аутфит.

Она надела классический укороченный кардиган, а на низ – горчичные брюки на низкой посадке, которые подчеркнула черным ремнем с золотой пряжкой.

Сверху Эльза Госк примерила вечную классику – серо-бежевый тренч от бренда Burberry. Аутфит манекенщицы дополнила сумка от люксового бренда Hermes черного цвета. Эльза расчесала волосы в хвост, а на лице сделала макияж в любимых коричневых оттенках.



Актуальный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели



Актуальный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели

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