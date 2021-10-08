Независимо от времени года Эльза любит поражать своими безупречными аутфитами. Она всегда демонстрирует своим поклонникам интересные образы, которые наделены особой изюминкой.
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Глядя на знаменитость, трудно поверить что полгода назад она родила ребенка. У нее идеально стройная талия, поэтому модель удачно подчеркивает ее стильной одеждой. Шведка любит моду и следит за всеми трендами, впрочем, во время последней прогулки показала базовый аутфит.
Она надела классический укороченный кардиган, а на низ – горчичные брюки на низкой посадке, которые подчеркнула черным ремнем с золотой пряжкой.
Сверху Эльза Госк примерила вечную классику – серо-бежевый тренч от бренда Burberry. Аутфит манекенщицы дополнила сумка от люксового бренда Hermes черного цвета. Эльза расчесала волосы в хвост, а на лице сделала макияж в любимых коричневых оттенках.
Актуальный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели
Актуальный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели
Реакция сети
- "Не могу поверить, что у вас после беременности такой замечательный пресс";
- "Потрясающая";
- "Самая крутая";
- "Эффектная";
- "Самая красивая девушка во всем мире".