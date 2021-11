74-летний исполнитель запускает в продажу очки под названием Elton John Eyewear. Именно эти аксессуары стали знаковыми для британского музыканта.

Смотрите также Ким Кардашян на светском мероприятии в кожаном платье и длинных перчатках: взрывной аутфит

По подсчетам Daily Mail в 2015 году его коллекция насчитывала 250 тысяч пар. Все экземпляры со стразами, кристаллами и изделия чудаковатых форм хранятся в его роскошном особняке в Виндзоре.

На сайтах sam's Club и Walmart будет доступно четыре 60 позиций различных цветов и дизайнов, в том числе оправы, украшенные камнями и стразами в стиле самого Элтона. Цены на очки составляют в среднем 100 долларов. Очки будут дополнены инициалами Элтона Джона, которые будут размещены на "ушке".

Каждая модель названа в честь его карьерных достижений. Модель под названием "Человек-ракета" – дань хиту Rocket Man, который занял первое место в чартах, модель "A-List" отражает пик его карьеры, а "Prodigy" ознаменовала восхождение Элтона от застенчивого вундеркинда до известной музыкальной иконы.



Элтон Джон в очках "A-List" / Фото с WWD

Коллекция представлена четырьмя линиями: The Foundations Collection, The Formative Years, The Working Musician и The Master Collection.

"В этой линейке каждый найдет что-то для себя. Дело не только в очках, а в том, что люди по-другому увидят себя", – прокомментировал релиз Элтон Джон.



Элтон Джон выпустил собственную коллекцию очков / Фото с WWD

В сети Sam's Club эксклюзивно появится линейка очков, созданных по прототипу аксессуаров из личного архива музыканта. Их представят в лимитированной версии по цене от 9 тысяч гривен. Кроме того, коллекция Elton John Eyewear также станет частью доброй миссии музыканта. Ежегодно сеть Walmart планирует перечислять по меньшей мере 1 миллион долларов в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.