Элла Эмгофф появившись на инаугурации Джо Байдена очаровала все fashion-издания своим образом. Американские СМИ назвали девушку новой иконой стиля Вашингтона, а теперь можем проследить, как начинается ее звездная карьера. Падчерица вице-президента США Камалы Харрис снялась в лукбуке Proenza Schouler.

Элла Эмгофф стала настоящим фэшн-открытием. После того, как она надела на инаугурацию клетчатое пальто с белым трендовым воротником Miu Miu и бордовое платье Batsheva ею сразу заинтересовались именитые бренды.

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Юная девушка, изучающая текстиль и дизайн одежды в Parsons School of Design в Нью-Йорке уже успела получить свою первую работу. Она снялась в лукбуке Proenza Schouler.

Для американской марки Элла позировала в нарядах осенне-зимней коллекции. На снимке девушка позирует в кожаном тренче и сером пальто с искусственным мехом и своих фирменных круглых очках, которые являются неотъемлемой частью ее образа.



Элла Эмгофф снялась в лукбуке Proenza Schouler / Harper's Bazaar



Элла Эмгофф снялась в лукбуке Proenza Schouler / Harper's Bazaar

Бренд Proenza Schouler немного далек от девичьего Miu Miu, впрочем изрядно ей подходит. Новая коллекция бренда состоит из "вечной" одежды – трикотажа, верхней одежды и броских аксессуаров.

В общую сдержанную цветовую гамму дизайнеры постепенно добавили вкрапления желтого и оттенок лайма, а затем и охры, что в результате создало довольно эффектную коллекцию.

Напомним, 21-летняя Элла Эмгофф запустила свой собственный бренд одежды Ella Emhoff, для которого вручную создает вязаные вещи: кардиганы, платья, комбинезоны, шорты, топы и даже сумки. В свободное время Элла подрабатывает моделью. Она снималась для журнала Buffalo и участвовала в показе корейского бренда Leuni. Девушка любит смотреть сериалы и аниме и делает друзьям татуировки.