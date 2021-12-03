Украинская певица Тина Кароль в течение года радовала фанатов яркими коллаборациями. Знаменитость сотрудничала с Sammy Icon, брендом косынок D.Olya, а также выпустила популярные колготки с надписью "Скандал" в коллаборации с маркой Giulia.

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В конце ноября Тина представила зимние кроссовки собственной марки, а уже сегодня, 3 декабря, очаровала сеть увлекательным анонсом.

Артистка уже во второй раз решила создать коллекцию с украинским дизайнером Алиной Качаровской. Год назад в коллаборации с брендом вышли сатиновые сабо и босоножки, а также минималистичные сумки. Что в этом году будет презентовать звезда – пока неизвестно, впрочем, на своей странице она отметила, что "это будет очень hot".

Для видеоролика Тина примерила два элегантных платья. Знаменитость надела черное короткое платье с длинным рукавом. Ее образ дополняло ожерелье из жемчужин и молочные серьги. Губы знаменитость накрасила любимой красной помадой.

Также Певица позировала перед камерой в обтягивающем платье с вырезом черного цвета от британского бренда Julien Macdonald. Звезда надела солнцезащитные очки и вызывающе надула пузырь из жвачки. В видеоролике позировал черный кот с ожерельем из жемчужин на шее.

Эффектное видео просто взорвало сеть и вызвало восторг у поклонников. Фанаты отметили, что с нетерпением ждут коллаборации Тины Кароль с брендом Kachorovska, которая выйдет 7 декабря.