Первые модницы и инфлюэнсеры мира уже несколько месяцев примеряют яркие жакеты. Их они легко сочетают с джинсами, классическими платьями, кроссовками или же элегантными босоножками.
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Звезды также часто комбинируют жакеты с разными цветами "низа", к примеру, могут быть легкие костюмные брюки розового цвета, а жакет – розового или же салатового. Как только позволит ваша фантазия!
А относительно того, как гармонично сочетать цвета между собой, то Fashion 24 подскажет вам один секрет – посмотрите, как это делает природа, и повторяйте за ней:
- бежевый песок и голубое море;
- лавандовое поле и зеленая трава;
- синее небо и белые облака;
- оранжевый закат и темно-синее море.
Предлагаем самим взглянуть на подборку фотографий, где знаменитости демонстрируют отличные looks с сочетанием ярких брюк и других вещей.
Леони Ханне
Alicia Roddy
Эльза Хоск
Лиза Ястремская
Elle Ferguson
Nima Benati
Маша Ефросинина
Роми Стрейд