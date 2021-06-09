Первые модницы и инфлюэнсеры мира уже несколько месяцев примеряют яркие жакеты. Их они легко сочетают с джинсами, классическими платьями, кроссовками или же элегантными босоножками.

Читайте также Классический клеш и микс фактур: актуальные фасоны джинсов на сезон весна – лето 2021

Звезды также часто комбинируют жакеты с разными цветами "низа", к примеру, могут быть легкие костюмные брюки розового цвета, а жакет – розового или же салатового. Как только позволит ваша фантазия!

А относительно того, как гармонично сочетать цвета между собой, то Fashion 24 подскажет вам один секрет – посмотрите, как это делает природа, и повторяйте за ней:

бежевый песок и голубое море;

песок и море; лавандовое поле и зеленая трава;

поле и трава; синее н ебо и белые облака;

ебо и облака; оранжевый закат и темно-синее море.

Предлагаем самим взглянуть на подборку фотографий, где знаменитости демонстрируют отличные looks с сочетанием ярких брюк и других вещей.

Леони Ханне

Alicia Roddy

Эльза Хоск

Лиза Ястремская

Elle Ferguson

Nima Benati

Маша Ефросинина

Роми Стрейд