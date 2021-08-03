Кейт Бекинсейл, Марго Робби и Сильвестр Сталлоне стали гостями громкой премьеры. О том, какие наряды выбрали звезды для красной дорожки, читайте в нашем материале.

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Звездные образы гостей на премьере фильма "Отряд самоубийц"

Среди звезд на ковровой дорожке можно было узнать многих знаменитостей. Самым оригинальным костюмом поразил актер Джон Сина , который в качестве наряда выбрал костюм своего персонажа.

Кейт Бекинсейл стала одной из главных гостей события. 42-летняя актриса на красной дорожке красовалась в ярко-оранжевом платье-футляр от Rasario и блестящих босоножках. Актриса подчеркнула образ эффектной прической и стильными серьгами.

Также поразила публику новая звездная пара певицы Риты Оры и кинорежиссера Тайка Вайтити. Об их романе стало известно 3 месяца назад/ Несмотря на это, пара вела себя раскованно и не скрывала свои отношения.

Попала под прицел объективов и Марго Робби в белом образе. Она надела на премьеру костюм от модного дома Chanel и обувь от Far.

Ярким образом привлекала внимание американская актри са Сторм Рейд. Девушка выбрала для красной дорожки наряд от Prada, который состоял из кроп-топа и юбки длины миди. А подчеркнула образ актри са неординарной прической.

Гостьей премьеры стала также поп-певица Лесли Грейс , которая на это событие надела роскошное черное платье от Roberto Cavalli.



